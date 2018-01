Make no mistake about it, voice assistants will be one of the biggest categories at this year’s CES. Google Assistant is being plastered all over Las Vegas. Many CES attendees have arrived early and are sharing posts of the massive Google presence, complete with ‘Hey Google’ the activation phrase for their Google Assistant on the phone and on the Google Home speakers.

#CES2018 @Google a décidé de faire les choses en grands pour ce @CES 2018, énorme installation en cours à Las Vegas ! Hey @LaFrenchTech / personnes sur place, partagez d'autres photos ! Pictures: thanks @backlon & @gabosama ! pic.twitter.com/pHqUejGKhB — Laurent TDB (@LaurentTDB) January 7, 2018